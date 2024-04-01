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Политолог объяснил, почему Россия допускает сотрудничество с «Талибаном»*

«Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не относится враждебно к России, поэтому сотрудничество с ним может быть выгодно для страны, считает военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru он также не исключил, что движение могло бы стать гарантом определенной стабильности в вопросах взаимодействия.

Политолог объяснил, почему Россия допускает сотрудничество с «Талибаном»*
© РИА Новости
«Талибан» перестал враждебно относиться к России в последние годы, и для нас будет выгодно работать с ними над совместными проектами. Талибы, несмотря на раскрученный негативный образ, могли бы стать для нас гарантией определенной стабильности в вопросах взаимодействия, кроме того, мы могли бы осуществлять с ними взаимовыгодные экономические проекты, — объяснил эксперт.

По его мнению, Россия и «Талибан» могли бы сотрудничать в разработке полезных ископаемых в Афганистане или борьбе с наркотрафиком.

США сейчас сосредоточили свое внимание на Средней Азии и Центральн*радоксально, именно взаимодействие с «Талибаном» дает нам больше возможностей понизить влияние Штатов в тех регионах, — отметил Перенджиев.

Благодаря этому сотрудничеству, уверен аналитик, РФ сможет не допустить строительства новой американской военной базы. По словам эксперта, стоит помнить, что ранее Россия имела неоднозначную позицию к контактам с Северной Кореей, однако эта политика поменялась.

Ранее сообщалось, что российские профильные ведомства изучают возможность исключения движения «Талибан» из числа террористических организаций. Однако окончательное решение по «Талибану» остается за правительством страны.

Политика
Александр Перенджиев
Талибан
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Корея, Народно-Демократическая Республика
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