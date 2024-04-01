В Кремле ответили на обвинения в адрес России из-за «гаванского синдрома»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России, связанные с «гаванским синдромом» у американских дипломатов, беспочвенны. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал новое расследование американских СМИ, в котором «гаванский синдром» объяснили воздействием неизвестного «акустического оружия». По версии журналистов, за этим могут стоять сотрудники российских спецслужб. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что США ни разу не привели подтверждений этим обвинениям.

В США заподозрили спецслужбы России в причастности к «гаванскому синдрому»

«Уже много лет эта тема так называемого «гаванского синдрома» муссируется в прессе. <…> Но ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал», - заявил пресс-секретарь президента.

В конце 2021 года The Washington Post рассказала, что глава ЦРУ Уильям Бернс непублично пригрозил российской разведке последствиями, если выяснится, что именно она стоит за серией загадочных инцидентов, получивших название «гаванский синдром»: речь идет о жалобах американских дипломатов и шпионов по всему миру на плохое самочувствие и слуховые галлюцинации.

Сначала ФБР проводило собственное расследование и пришло к выводу, что речь идет о массовом психическом расстройстве, при котором группа людей считает, что подвергается некоему вредоносному воздействию.

Позже эксперты, работающие на разведывательные службы США, допустили, что «гаванский синдром» вызван микроволновой энергией из внешнего источника.

Сообщалось, что с «гаванским синдромом» столкнулись более 200 американских дипломатов по всему миру. Впервые его проявления наблюдались у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах.