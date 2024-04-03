На Урале 13 депутатов и чиновников отстранили от должностей

В Челябинской области в 2023 году от должности освободили 13 депутатов и чиновников из-за коррупционных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Государственные деятели были отстранены от службы, так как занимались сокрытием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Своих должностей досрочно лишились депутаты Собрания депутатов Аргаяшского, Красноармейского, Сосновского и Нагайбакского районов.

Также прокуратура добилась увольнения пяти депутатов Собрания депутатов Копейского округа. Досрочно сложил полномочия глава Баландинского сельского поселения. Уволен, а впоследствии осужден по статье «получение взятки» заместитель главы Миасского городского округа.

По аналогичной статье к уголовной ответственности привлекли главного государственного инженера-инспектора Кунашакского района Управления Гостехнадзора: он за вознаграждение выдал удостоверение на управление самоходным транспортным средством лицам, не имеющим подготовку.

«Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений включаются в соответствующий реестр, который является публичным и общедоступным», — рассказали в ведомстве.

Такая мера должна стать препятствием к трудоустройству уволенных лиц на аналогичные должности.

Ранее сотрудник транспортной полиции получил крупную взятку и стал фигурантом уголовного дела.