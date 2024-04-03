В Москве удивились сравнению Армении и Евросоюза

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что власти Армении напрасно сравнивают свою цивилизацию с Евросоюзом и удивилась карго-культу страны. Ее слова передает РИА Новости.

«Почему они [представители нынешних властей Армении] сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с культурой, историей, собственной государственностью, которая была, извините, задолго до европейской демократии, с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом?» — задалась вопросом Захарова.

По ее мнению, Евросоюз как организация находится в кризисе с экономической, политической, общественной и правовой точек зрения.

Премьер-министр Армении утверждает, что Россия не выполняет своих обязательств

Ранее Захарова предупредила власти Армении о «кровожадном волчаре» ЕС. По ее словам, иллюзия сближения с Евросоюзом угрожает стране закабалением.