В Госдуме отреагировали на признание Эстонии о солдатах НАТО на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на признание главы Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура в том, что на Украине присутствуют силы НАТО. Lenta.ru

«Люди говорят об этом, но четкого понятийного аппарата еще нет. Мы сами об этом говорим давно, вот и они сами это уже признают», — сказала Журова. Она предположила, что если заявление Певкура будет иметь какие-либо юридические последствия, то он попытается оправдаться тем, что оговорился, либо что это его личная точка зрения. Газета.Ru

Ранее Певкур открыто признал, что силы НАТО уже присутствуют на Украине. По его словам, европейские военные тем не менее «не будут сражаться в окопах на Украине». Российская газета