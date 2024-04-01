В Кремле рассказали о шансах женщин стать президентом России

Конституция России содержит требования к будущему президенту страны и «никакого деления на мужчин и женщин там нет». Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос, может ли в будущем женщина стать президентом страны.

«Что касается женщины-президента, в Конституции написано, кто может стать президентом страны, и никакого деления на мужчин и женщин там нет», - заметил Песков.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. По результатам обработки 100% протоколов действующий глава государства набрал 87,28% голосов.

Результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют о том, что о доверии к итогам президентских выборов в России заявили 72% россиян.