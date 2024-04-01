Опубликован список поручений Путина по итогам послания Федеральному собранию
Кремль опубликовал список поручений президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию, которое было оглашено 29 февраля.
Перечень содержит 30 пунктов, многие из которых разбиты на подпункты.
Послание парламенту в этом году продлилось два часа и шесть минут. Оно стало рекордным по продолжительности. За это время глава государства подробно рассказал об основных показателях социально-экономического развития России и поставил задачи на перспективу.
Путин объявил о запуске новых нацпроектов, поручил продлить до 2030 года льготную семейную ипотеку, модернизировать налоговую систему, подготовить новую программу расселения аварийного жилья.