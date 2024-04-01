Песков объяснил поздние визиты Путина в Кремль

Глава российского государства Владимир Путин в некоторых случаях приезжает поздно вечером в Кремль, чтобы не создавать пробки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков, комментируя сообщения о том, что Путин приехал в воскресенье в Кремль около 23.00 мск, отметил, что президент иногда так делает, передает ТАСС.

В случае, когда глава государства предполагает на следующий день работать в Кремле, как в этот понедельник, то Путин предпочитает приезжать в Кремль вечером, когда «не такое напряженное движение» на дорогах.

Путин не хочет создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, по этой причине он приехал накануне вечером в Кремль.