В Кремле объяснили остановку операции спасения на руднике «Пионер»

Президенту России Владимиру Путину доложили о причинах остановки операции по спасению 13 горняков на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Конечно, президенту докладывали о той работе, которая была проведена, и о причинах, по которым была остановлена эта операция», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, спасатели предприняли все возможные меры в связи с обвалом в шахте рудника, однако «ситуация такая, какая есть».

18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 человек, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.

1 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале сообщил, что специалисты решили прекратить спасательную операцию по вызволению горняков. Он добавил, что семьям шахтеров окажут материальную помощь из резервного фонда правительства Амурской области.