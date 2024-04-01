Захарова раскрыла детали ноты, переданной Киеву

Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции по поводу причастности Украины к терактам в России, а в переданных украинской стороне требованиях по антитеррору содержатся досудебные претензии. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Ранее в МИД России сообщили, что властям Украины были переданы требования в рамках соответствующих мировых конвенций о немедленном аресте и выдаче всех лиц, причастных к террористическим атакам.

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В числе этих требований, по данным внешнеполитического ведомства России, арест главы СБУ Василия Малюка, «цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов».

По словам Марии Захаровой, Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции.

«Сейчас готовятся соответствующие документы: и эти документы, и наша страна проходят соответствующие обязательные процедуры», - пояснила она в эфире Первого канала.

По словам дипломата, направление требований Украине – это часть обязательной процедуры и Россия проинформирует о дальнейших шагах.

«Речь идет о требованиях в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма», - заметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что по-прежнему неизвестно, было ли принято решение о поддержке террористических действий под влиянием зарубежных стран или киевскими властями самостоятельно, пишет РИА Новости.

«Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они не раскаиваются и не осуждают действия своих подопечных (…) У них было время разобраться и понять всю чудовищность их шагов, они пошли другим путем», - заключила она.

Во внешнеполитическом ведомстве России ранее заявили о том, что проведенные следственные действия указывают на то, что Украина причастна к терактам, которые стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Владлену Татарскому (Максиму Фомину), привели к тяжелому ранению писателя Захара Прилепина, а также гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста.