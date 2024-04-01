Названо имя кандидата на должность председателя Верховного суда России

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала на должность главы Верховного суда Ирину Подносову, которая в настоящее время является главой судебной коллегии по экономическим спорам. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался 24 февраля на 81-м году жизни. Он возглавлял ВС РФ с 1991 года. После смерти Лебедева временным руководителем суда был назначен первый зампред Петр Серков.1 марта объявили об открытии вакантной должности председателя Верховного суда России, единственным претендентом, подавшим документы, стала Ирина Подносова.

Решение по ее кандидатуре было принято Высшей квалификационной коллегией судей единогласно.

«Квалификационная коллегия (…) решила: рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя ВС РФ», - отметили в пресс-службе.

Все необходимые проверки Подносова прошла, ее ближайшие родственники разве что привлекались к административной ответственности, но назначенные штрафы вовремя уплачивались, отмечает издание.

При этом Ирина Подносова рассказала о себе, что за время работы на посту председателя экономколлегии она участвовала в подготовке двух законопроектов, 13 постановлений пленума ВС, 17 обзоров судебной практики, а также рассмотрела 11700 кассационных жалоб, пишет «Коммерсант».

После вынесения решения Высшей квалификационной коллегией судей свою рекомендацию должна дать комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Если она будет положительной, президент внесет соответствующее представление Совету Федерации.

Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1975 году. В 1990–2013 годах работала в Лужском городском суде Ленинградской области, сначала судьей, а потом председателем суда. В 2017 году стала председателем Ленинградского областного суда. А в 2020 году она сменила на посту председателя коллегии по экономическим спорам ВС России Олега Свириденко.