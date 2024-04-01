Ирину Подносову рекомендовали на должность председателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала председателя коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщили в пресс-службе коллегии.

— Квалификационная коллегия решила: рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя ВС РФ. Решение принято единогласно, — говорится в сообщении по итогам заседания.

В ходе заседания было установлено, что все необходимые проверки Подносова прошла. Она является единственным претендентом, который подал необходимые документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года, передает РИА Новости.

Подносова подала документы на участие в конкурсе на должность главы Верховного суда 14 марта. Тогда ее называли наиболее вероятным преемником Лебедева.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве 24 февраля. Временным руководителем ведомства был назначен 1-й заместитель председателя суда Петр Серков, который будет занимать должность до момента назначения нового председателя.