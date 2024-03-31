Россия передала требования по антитеррору к Украине через Минск

Россия на днях, используя налаженный канал через Минск, передала Украине требование о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам на территории РФ лиц. Об этом сообщили ТАСС в МИД России.

"На днях Россия передала соответствующую ноту киевской стороне по налаженному каналу через Минск", - отметили в дипведомстве.

Ранее в МИД сообщили, что проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают на украинский след в нескольких терактах на территории РФ, включая нападение на "Крокус сити холл". В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц. В числе требований - арест главы СБУ Василия Малюка.