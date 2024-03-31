МИД РФ потребовал от Украины арестовать главу СБУ

Совершённый 22 марта в Красногорске террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время, заявили в МИД РФ. Документ опубликован на сайте ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают: следы всех этих преступлений ведут на Украину.

Другие теракты, совершенные ранее, стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Владлену Татарскому (Максиму Фомину), привели к тяжелому ранению писателя Захара Прилепина, гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста, подчеркнули дипломаты.

В связи с этим, отметили в МИД, властям Украины были переданы требования в рамках соответствующих мировых конвенций о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц.

В числе этих требований — арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России, уточнили в ведомстве.

В МИД резюмировали, что борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства. В связи с этим, российская сторона требует от Киева немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб.