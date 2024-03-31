В России ответили на заявление Финляндии об отправке западных военных на Украину

Заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что войска западных стран могут быть направлены на Украину в будущем — политический пиар, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на высказывание Хельсинки.

«Я на прошлой неделе был в Швейцарии. Нас пустили туда на неделю. Главой думской делегации был Петр Олегович Толстой. И я был свидетелем того, как неоднократно подходили к Петру Олеговичу и к нашей делегации и швейцарцы, и французы. Они говорили, что не разделяют точку зрения лидеров [по отправке европейских военных на Украину], насколько опасны эти заявления. Мы это слышали, в том числе и от многочисленных европейских парламентариев», — рассказал депутат. Поэтому заявление главы МИД Финляндии — это политический и глупый пиар, не более того

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что войска западных стран могут быть направлены на Украину в будущем, хотя на данный момент такая необходимость отсутствует. По ее мнению, важно показать, что Запад готов в дальнейшем помогать Киеву и усиливать поддержку.