Стали известны планы главы государства на предстоящую неделю. В частности, президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии МВД.

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Как рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин", в президентском графике на первую неделю апреля - участие в коллегии МВД.

Кроме того, глава государства проведет совещание по вопросам молодежной политики. Также Путин примет участие в открытии социальных объектов в новых регионах.

В программе также отметили, что Путин проведет на неделе совещание с членами Совбеза.

Фрагмент передачи выложил в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.