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Сенатор Пушков напомнил Макрону о судьбе армии Наполеона в России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о судьбе армии Наполеона в России, а также о слове «Berezina», которое во французском языке стало синонимом краха. Свое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Надо ему (Макрону – прим. ред.) напомнить: падение Наполеона началось с вступления его армии численностью в 530-550 тысяч человек в пределы России в 1812 году. Почти вся его армия в России и полегла. А слово Березина (Berezina) утвердилось во французском языке как символ полного краха, провала, катастрофы», - написал он, сопроводив пост картиной, где изображено вступление русской армии в Париж 31 марта 1814 года.

До этого Пушков рассказал о деградации политических элит в Европе. По его мнению, премьер Польши Дональд Туск является одним из наиболее ярких примеров деградации политических элит ЕС.

Политика
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