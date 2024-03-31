Генпрокурор ответил на вопрос о суде над украинскими и западными политиками
Украинские и западные политики, совершившие преступления против России и человечности, пока физически не могут оказаться на скамье подсудимых в РФ. Но они будут установлены и наказаны согласно принципу неотвратимости наказания. Документальные доказательства будут собраны российской правоохранительной системой и представлены мировой общественности.
Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил в интервью репортеру канала «Россия 1» Павлу Зарубину.
Зарубин напомнил, что в производстве российских правоохранительных органов есть возбужденные уголовные дела по факту действий политиков Запада и Украины.
«Но они же все за рубежом находятся. Как мы разберемся с ними тогда, как мы эти уголовные дела доведем до конца?» — прозвучал вопрос генпрокурору.
«Наверное, увидеть их всех на скамейке правосудия, в судебном заседании, пока нереалистично», — ответил Краснов.
При этом он подчеркнул, что у данных расследований «имеется и другая сторона»:
«Необходимо собрать все документальные доказательства зверств неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей, чтобы в дальнейшем не дать никому исказить те обстоятельства, которые имели место в реальности».
Краснов напомнил о принципе неотвратимости наказания. Он пообещал, что все собранные материалы будут представлены для рассмотрения в справедливом суде. Их также представят мировой общественности, «на века застолбив юридически значимые обстоятельства».
«Я убежден, что это будет уже скоро», — добавил генпрокурор.