Захарова назвала причину наложения Россией вето по КНДР

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия не может спокойно смотреть на действия западных стран в отношении независимых государств. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее Москва ветировала резолюцию СБ ООН по продлению полномочий группы экспертов Комитета Совбеза по санкциям в отношении КНДР.

В Кремле объяснили вето на резолюцию СБ ООН о санкциях для КНДР

Захарова пояснила, что западные страны вложили существенные средства в этот мониторинговый инструмент и надеялись на то, что будут и дальше решать с его помощью геополитические «задачи антипхеньянской направленности».

По ее словам, Москва серьёзно подходит к проблематике санкций Совбеза ООН, призванных служить поддержанию мира и стабильности, соблюдает согласованные Советом решения.

Вместе с тем, Россия не может спокойно смотреть, когда эти чрезвычайные меры превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств, как и произошло, заметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что отчетливо видно: бесконечные санкции совершенно бесполезны для достижения обозначенных целей, но приводят к финансово-экономической блокаде целого государства со всеми вытекающими последствиями для населения.