Российские силы ПВО найдут противоядие от американских дальнобойных ракет, если киевский режим атакует ими Крым. У Зеленского не выйдет плеваться ядом. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, сообщает РИА Новости.

Белик сказал, что в недавнем интервью западным СМИ Зеленский «разболтал план действий», касающийся использования американских ракет. Российские силы ПВО теперь могут подготовиться к такой атаке.

«Я не сомневаюсь, что на каждый яд наши расчеты ПВО уже ищут и найдут противоядие, так что плеваться ядом Зеленскому вряд ли успешно получится», — сказал Белик.

По его словам, переданное западное вооружение так и не помогло Киеву добиться перелома. Образцы западной военной техники «нашли свой бесславный конец на полях сражений».

Зеленский заявил о планах использовать ATACMS для ударов по Крыму

Белик добавил, что российские военные и политики внимательно следят за тем, что Запад передает Киеву. Никто «не расслабляется и не отмахивается от этой угрозы».

Ранее Зеленский в интервью американской газете Washington Post заявил, что американских дальнобойных ракет ATACMS нет в распоряжении Киева, но он хотел бы их использовать для ударов по российскому полуострову.