Украина в ближайшее время попросит мира, однако его условия вряд ли устроят Россию. Такое прогноз дал в разговоре с Крыма Владимир Константинов.

«Нам нужен мир, который будет гарантировать безопасность России», — отметил он.

По словам политика, действующие власти Украины не в состоянии соблюдать никакие гарантии безопасности. В связи с этим мир на Украине должен быть обусловлен победой России, гарантирующей безопасность Белгороду, Брянску, Воронежу, Крыму, Херсону, Запорожью, Донбассу заявил Константинов.

Путин обещал пресечь любые угрозы для Крыма

Кроме того, по мнению политика, «важнейшим условием будущего мирового порядка является отстранение от власти всех, кто сегодня представляет преступный, нацистский киевский режим».

Ранее Владимир Зеленский впервые допустил переговоры с Россией до выхода Киева на границы 1991 года. Он допустил, что президент России Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут выйти на границы 2022 года.