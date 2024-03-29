Захарова высмеяла заявление Байдена о его молодой внешности

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена о том, что он выглядит не старше 40 лет. Свое мнение она высказала в разговоре с «Комсомольской правдой».

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«Видимо, в Белом доме убрали зеркала, чтобы не расстраивать "40-летнего Джо"», — пошутила она.

Дипломат иронично отметила, что оставшиеся зеркала называют портретами великих предшественников.

Как отмечает «КП», американский лидер заявил, что осведомлен о своей молодой внешности. По его мнению, он выглядит «не сильно старше сорока». Байден также назвал мудрость вещью, которая приходит с возрастом вне зависимости от происхождения человека.

Байден нередко подвергается насмешкам из-за своего возраста. В прошлом году американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал видео с «зависшим» лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом, заявив, что они с Байденом «могли пройти пробы на роль Хранителя склепа [героя телесериала "Байки из склепа"] без грима и спецэффектов».