Бориса Вишневского внесли в реестр иноагентов

Минюст России внес политолога Бориса Вишневского в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Б. Л. Вишневский принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в сообщении.

Кроме того, в реестр иноагентов добавлены адвокат Вадим Прохоров и проект "Первый отдел".

Также из реестра в связи с ликвидацией исключено негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов "Академия по правам человека".