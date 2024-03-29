МИД Молдавии прокомментировал высылку посла из России

МИД Молдавии выразил сожаление о решении Москвы выслать молдавского посла из России. Lenta.ru

"МИД выражает сожаление по поводу данного решения и повторно подчеркивает, что власти Республики Молдова принимают все необходимые меры для предотвращения попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны", - говорится в сообщении. ТАСС

Ранее МИД РФ сообщил, что 29 марта в ведомство был вызван посол Молдавии в России Лилиан Дарий, ему вручена нота о том, что в качестве ответной меры на высылку сотрудника посольства России в Кишиневе российская сторона объявляет персона нон грата сотрудника посольства Молдавии в России. News.ru