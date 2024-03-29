Россию ждет наказание из-за ареста американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в обращении по случаю годовщины задержания журналиста.

«Мы продолжим осуждать и наказывать Россию за ужасающие попытки использовать американцев в качестве разменной монеты», — пригрозил президент.

Байден добавил, что Соединенные Штаны также продолжат «противостоять всем, кто пытается нападать на прессу или преследовать журналистов — столпов свободного общества».

В Белом доме заявили о продолжении поиска возможностей для обмена Гершковича

28 марта в Белом Доме также заявили, что власти США продолжают искать возможности обменять Гершковича.