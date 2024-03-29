Посла Молдавии вызвали в МИД РФ

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в пятницу в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с высылкой российского дипломата и недопуском делегации России на сессию конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы, которая пройдет в Кишиневе 14-17 мая", - указали в дипведомстве. "Дарию вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на высылку сотрудника посольства России в Кишиневе российская сторона объявляет персона нон грата сотрудника посольства Молдавии в России", - сообщили в МИД РФ.