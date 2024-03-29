Захарова высказалась о легализации конопли в Германии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высказалась по поводу легализации конопли в Германии. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Парламент Германии пошел по пути Канады и США и одобрил легализацию «травки»», - написала дипломат, указав, что теперь в ФРГ будут законно выращивать и хранить марихуану. Данное решение, уточнила она, узаконивает хранение до 25 грамм конопли при себе и до 50 грамм - дома, а также самостоятельное выращивание до трех растений. При попустительстве властей уже прорабатывается организация системы интернет-доставки доз, добавила она. Российская газета

«Самое удивительное, что в правительстве Германии прекрасно понимают, к чему ведут свою страну. Эпидемия опиоидов в США и Канаде не прошла для них незамеченной. Наркотики - разрушение нации и отказ от будущего для себя и своих детей», - отметила Захарова. ТАСС