Посол России опроверг заявления о принуждении Армении к Союзному государству

Посол России Сергей Копыркин заявил, что информация о принуждении Армении к присоединению к Союзному государству РФ и Белоруссии не соответствует действительности.

Он заявил местному порталу 24News, что подобные заявления не имеют отношения к межгосударственным отношениям и политическому диалогу между Россией и Арменией.

Копыркин отметил, что существуют общественные организации и политические силы в Армении, которые выступают за присоединение к Союзному государству, но они не имеют отношения к официальной позиции правительства, передает ТАСС.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян и другие представители власти заявили, что Россия якобы «преследует цель заставить Армению войти в состав Союзного государства».