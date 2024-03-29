В России отреагировали на план Сырского по новому наступлению

Новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня невозможно ввиду дефицита поставок оружия и финансовой поддержки со стороны Запада, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы России Алексей Чепа. Он добавил, что Киев также сорвал мобилизацию.

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«Понятно, что [главкома ВСУ Александра] Сырского назначили недавно, ему нужно что-то декларировать. Наступление [президента Украины Владимира] Зеленского и [экс-главкома ВСУ Валерия] Залужного сорвалось, в результате чего Залужный и Зеленский стали лютыми врагами. На этом фоне и был назначен Сырский, теперь ему нужно что-то показывать», — объяснил Чепа.

Сырский говорил о том, что для наступления Украине необходимо накопить силы, но Чепа напомнил, что мобилизация в стране сорвалась. Единственным способом компенсировать дефицит людей, как он считает, стало бы получение максимального количества оружия и финансов.

«Но Запад не хочет давать ни то ни другое. Так что, скорее всего, Сырский просто готовится заранее, подчеркивает, что ВСУ готовы к новым подвигам, но только при условии помощи Запада. Он заранее нашел виновных», — сказал политик.

Ранее Сырский заявил, что цель ВСУ на текущем этапе конфликта — подготовить резервы для нового наступления. Главком добавил, что залогом успеха новой кампании станет способность западных союзников Киева нарастить поставки техники и боеприпасов для ВСУ.