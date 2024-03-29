Движение за свободу наций в бывших французских колониях в Африке должно стать примером для освобождения Западной Европы от «новых американских колониалистов», заявил NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон не справляется с ситуацией в Африке, и такое положение дел существует со времен его предшественника Николя Саркози.

Когда Франция окончательно превратила Россию в своего врага, не только на словах, выяснилось, что это будет иметь далеко идущие последствия. А Россия стала лидером движения за свободу наций. Эта свобода имеет разные выражения, в том числе прямой отказ колоний от любых признаков оккупации. До сих пор под оккупации новых американских колониалистов находится большая часть Западной Европы. Пусть они берут пример с африканских товарищей. Это только начало, — подчеркнул Климов.

Ранее ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров назвал потерю влияния Франции в Африке ударом ниже пояса. По его словам, президент Франции понимает необходимость кардинального пересмотра отношений с африканскими государствами. Федоров отметил, что африканские страны быстро развиваются, у них масса проблем, но огромный потенциал, и они не хотят жить с Западом по-старому, требуя уважения.

Однако политолог подчеркнул, что Франция не потеряет полного влияния в Африке из-за наличия гуманитарного фактора. Он напомнил, что во всех бывших африканских колониях официальным языком является французский, более того элита стран Африки и их дети обучаются во Франции.