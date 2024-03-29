Песков объяснил вето России на работу ООН по санкциям против КНДР

Москва наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о продлении мандата экспертов по санкциям против КНДР, так как такие действия соответствуют российским интересам. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении на год мандата экспертов санкционного комитета Совбеза ООН по Северной Корее. При этом постпред Китая воздержался от голосования. Остальные 13 членов Совета Безопасности проголосовали «за».

Сегодня официальный представитель Кремля объяснил, почему это было сделано.

«Эта позиция больше соответствует нашим интересам», - заметил Дмитрий Песков.

В ходе голосования постпред России при ООН Василий Небензя объяснил, что авторы документа не учли предложения Москвы.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва действительно поддерживала санкции против КНДР до 2017 года и западные коллеги обещали параллельно двигаться по политическому треку, решать гуманитарные вопросы. Это была очередная ложь, заметил он.

В дальнейшем, отметил Лавров, Москва твердо заявила, что больше рестрикций против Северной Кореи не будет. Такую же позицию, добавил он, заняли и в КНР.