Посол РФ заявил о лицемерной позиции Вены относительно теракта в Подмосковье

Власти Австрии заняли лицемерную позицию в отношении трагедии в "Крокус сити холле", так и не осудив теракт, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью ТАСС.

"В отношении трагедии в "Крокус сити холле" Вена, к величайшему разочарованию, заняла особенно лицемерную позицию. Напомню, что в своих обтекаемых, как под копирку, заявлениях в соцсети X МИД Австрии, а затем и федеральный президент, и федеральный канцлер сообщили, что "шокированы" кадрами из Москвы, но ни в каком виде не осудили варварский акт терроризма вечером 22 марта", - заявил дипломат.

По его словам, официальное соболезнование от МИД Австрии поступило только 27 марта, на пятый день после трагедии, причем на уровне заместителя шефа протокола.

"Остается только развести руками: на сегодня Австрия остается в очень узком одиозном кругу государств, никак не осудивших теракт в Москве. Как, понятно, и Украина. И мы вынуждены делать самые серьезные выводы", - добавил Любинский.

Посол заявил представителю МИД Австрии, что Россия требует осуждения теракта и не оставит этот вопрос без внимания на площадках международных организаций. Как отметил Любинский, австрийские СМИ "неудобные вопросы" на эту тему первым лицам не задают.

Вместе с тем дипломат указал, что это не отражает отношение большинства австрийцев. По его словам, посольство получило и продолжает получать письма с соболезнованиями и осуждением теракта, также приходят письма от представителей венского дипкорпуса, венских международных организаций и "многих недружественных стран".

Полный текст интервью будет опубликован 1 апреля.