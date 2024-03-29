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Лавров: Пашинян в период войны обращался к Путину в качестве члена ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время конфликта с Азербайджаном обращался за помощью к президенту России Владимиру Путину, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Известиям». По словам дипломата, тогда армянский премьер действовал в качестве члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Лавров напомнил, что Пашинян начинал политическую карьеру под лозунгом выхода из ОДКБ и Евразийского экономического союза. Но, получив пост премьер-министра республики, он подчеркивал, что обе эти структуры являются принципиальными для развития экономики страны, отметил министр. По его словам, отношения Москвы и Еревана развивались в таком ключе вплоть до 2020 года, когда разгорелся конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Пашинян обращался к Путину — и в качестве союзника России, и в качестве члена ОДКБ, — и вы знаете, как наш президент буквально ночью, не покладая рук и сил, договаривался с лидерами Армении и Азербайджана, чтобы остановить эту войну, — отметил Лавров.
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