Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время конфликта с Азербайджаном обращался за помощью к президенту России Владимиру Путину, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Известиям». По словам дипломата, тогда армянский премьер действовал в качестве члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Лавров напомнил, что Пашинян начинал политическую карьеру под лозунгом выхода из ОДКБ и Евразийского экономического союза. Но, получив пост премьер-министра республики, он подчеркивал, что обе эти структуры являются принципиальными для развития экономики страны, отметил министр. По его словам, отношения Москвы и Еревана развивались в таком ключе вплоть до 2020 года, когда разгорелся конфликт между Арменией и Азербайджаном.