МИД объяснил прекращение заявлений Европы о непризнании победы Путина на выборах
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» объяснил, что в Европе прекратили заявлять о непризнании победы Владимира Путина на выборах президента после команды из США. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».
Он напомнил, что в Германии захотели употреблять только фамилию, не называя Путина президентом, таким образом выражая непризнание итогов избирательной кампании в России, таких заявлений кроме Берлина никто не делал.
Полянский напомнил слова Байдена о его предложении «бомбить Белград»
«Но когда советник президента США по национальной безопасности Салливан сказал, что президентство Владимира Путина в России — это реальность и они будут работать с этой реальностью, вся Европа замолчала. Хозяин сказал, и все взяли "под козырек"», — сказал Лавров.
Ранее газета La Reppublica писала, что страны «Большой семерки» (G7) хотели официально осудить победу Владимира Путина на выборах президента России, однако госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал это заявление.
Lenta.ru: главные новости