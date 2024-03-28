Песков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20

Вопрос о поездке российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии пока не рассматривался.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти вопросы пока не рассматривались», — приводит его слова ТАСС.

Макрон прокомментировал возможность приглашения Путина на саммит G20

Ранее шерпа Бразилии в G20 Маурисиу Лириу заявил, что G20 не станет платформой для переговоров по урегулированию кризиса на Украине.