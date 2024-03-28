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Песков: вопрос о поездке Путина на саммит G20 в Бразилии не рассматривался

Вопрос о поездке российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии пока не рассматривался.

Песков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20
© РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти вопросы пока не рассматривались», — приводит его слова ТАСС.

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Ранее шерпа Бразилии в G20 Маурисиу Лириу заявил, что G20 не станет платформой для переговоров по урегулированию кризиса на Украине.

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