Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Джона Кирби российских чиновников с продавцами навоза поговоркой «у кого что болит, тот о том и говорит».

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«В русском таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит". Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение "вымыть рот с мылом"», — отметила дипломат.

В Белом доме оскорбили российских чиновников

Ранее Кирби в ходе брифинга оскорбил российских чиновников и сравнил их с продавцами навоза из-за заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле», допускающих украинский след. Он сказал, что его дядя часто говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту, поэтому «российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».