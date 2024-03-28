Беглов ответил на вопрос Путина о месте Петербурга в рейтинге туризма в России

Президент России Владимир Путин провел видеосовещание с главами регионов по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. Об этом пишет РЕН ТВ.

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В ходе совещания глава государства поинтересовался у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, почему северная столица уступила по популярности среди туристов столичному региону и Краснодарскому краю.

Беглов пояснил в ответ, что в Петербурге, по сравнению с Краснодарским краем, холодное море.

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Российский лидер заметил, что на юге нет Эрмитажа, Кунсткамеры, Русского музея, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Двенадцати коллегий и многих других достопримечательностей. Вместе с тем, в Петербурге это все есть, добавил президент.

Губернатор отметил, в свою очередь, что развитие круглогодичного морского курорта «Горская» привлечет в город туристов и позволит Петербургу занять первое место среди туристических городов России.

Ранее сообщалось, что круглогодичный морской курорт «Горская» в Петербурге будет построен к 2030 году. Под будущий туристический кластер город выделил около 130 га.

Курорт с круглогодичным бассейном, водными аттракционами и гостиничными номерами разных классов сможет принимать более 1 млн гостей в год.