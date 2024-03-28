Путин оценил способность России решить все задачи СВО

Такой оценкой президент поделился на совещании по созданию круглогодичных морских курортов. Глава государства напомнил о встрече, которая прошла накануне с военными в Тверской области.

«Вчера встречался с нашими ребятами, с пилотами вертолётов. Когда с такими воинами видишься, становится очевидным, что мы все свои задачи решим», — сказал Путин.

В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в Белгород

В этом контексте президент призвал строить планы в Донбассе и Новороссии на дальнюю перспективу.