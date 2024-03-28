Путин высказался о безопасности в новых регионах России

Россия решит все вопросы обеспечения безопасности в новых регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию туризма, трансляцию которого ведет официальный канал Кремля в Telegram.

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По его словам, вопрос безопасности стоит во всех в субъектах, вошедших в состав страны в 2022 году.