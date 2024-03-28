Путин поручил уделить внимание туризму в регионах с невысоким уровнем развития

Президент России Владимир Путин поручил правительству уделять особое внимание развитию туризма, а также созданию точек роста и поддержке деловой активности в регионах, которые пока отстают от других по уровню социально-экономического развития.

"Нужно предметно нацелить нашу работу в сфере туризма на расширение потенциала субъектов федерации с пока еще невысоким уровнем социально-экономического развития. В целом на эти регионы, на создание здесь точек роста, поддержку деловой активности правительство должно обращать особое внимание, в том числе при распределении единой субсидии на реализацию туристических проектов", - сказал глава государства на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

Путин напомнил, что с текущего года за счет таких средств все регионы могут софинансировать строительство кемпингов и автокемпингов, создавать музеи, небольшие парки развлечений и визит-центры некапитального характера, обустраивать туристические маршруты и площадки отдыха.