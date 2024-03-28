Лавров: Ереван сознательно ведет дело к обрушению отношений с РФ

Ереван под надуманными предлогами сознательно ведет дело к обрушению отношений с Россией, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее власти Армении сделали ряд заявлений об отношениях с Россией, ситуации с ОДКБ, дифференциации партнеров и союзников.

«Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией», — отметил Лавров.

Лавров: миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО

Министр пояснил, что курс Еревана виден в шельмовании военных России, которые служат на 102-й военной базе в Гюмри, пограничников и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом.

Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Еревана в тяжёлых ситуациях, уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона обсуждает с Ереваном ситуацию с отключением российских телеканалов на территории Армении.