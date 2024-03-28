Избирательный фонд Путина отчитался о расходах

Избирательный фонд Владимира Путина на проведение президентской кампании потратил 317,75 млн рублей. Об этом говорится в итоговом финансовом отчете, опубликованного на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Ura.Ru

Больше всего средств было направлено на предвыборную агитацию на радио и телевидении — 163,2 млн рублей. Всего в избирательный фонд Путина поступило более 477,38 млн рублей. Говорит Москва

Выборы президента в России проходили 15-17 марта. Самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,2% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. RT на русском