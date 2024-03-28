Лавров прокомментировал ситуацию с президентским сроком Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что дискуссия о легитимности правления Владимира Зеленского после 20 мая «может и не потребуется». Об этом пишет ТАСС.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что единоличное решение Зеленского не организовывать президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

«Что касается 20 мая, что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может нам и не потребуется ничего признавать», — отметил Лавров.

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Ранее сообщалось, что западные эксперты предупреждают о рисках потери Украиной Харькова, Одессы и ряда других городов. По их мнению, украинский лидер будет вынужден переехать во Львов и организовать там «Новую Украину».