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«Сгорят в топке»: Сенатор Джабаров объяснил отказ ЕС от передачи Киеву активов РФ

Отказ Евросоюза от передачи Украине пяти миллиардов евро, полученных в качестве доходов от замороженных российских активов, вызван опасениями за репутацию и за те проблемы, которые могут из-за этого возникнуть. Об этом в четверг, 28 марта, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Это очень опасная игра, которую сначала пытался затеять Евросоюз. Очень много европейских активов задействовано в России, — отметил сенатор.

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По словам Джабарова, в будущем может возникнуть ряд проблем и в Евросоюзе это прекрасно понимают. Коллективный запад, указал сенатор, осознает, что все их активы «сгорят в топке» этого локального конфликта, который ведет Украина с Россией, а толку не будет, передает Lenta.Ru.

Евросоюз планирует удержать пять миллиардов евро доходов от замороженных активов России. Ожидается, что вместо передачи Украине средства будут покрывать затраты на юридические разбирательства.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выступил против изъятия замороженных российских активов, заявив, что дискуссии подобного рода могут ослабить Европу, где эти активы находятся.

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