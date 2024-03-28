Хамзаев предложил проверить людей, посещавших «Крокус Сити Холл» до теракта

Нужно проверить людей, посещавших «Крокус Сити Холл» до теракта, чтобы выяснить, не было ли среди них пособников преступлению. Об этом сказал 28 марта в видеоинтервью «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

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«Известно, что некоторые из террористов в «Крокусе» были за несколько дней до теракта. Это такая тактика, она известна», — сказал депутат.

Поэтому, по его мнению, правоохранительные и следственные органы должны обратить внимание на других людей, которые там появлялись.

«Надо посмотреть, хотя бы по камерам, сколько людей были там два, три, четыре раза как минимум за последние полгода. Среди них надо искать, выявлять пособников», — сказал Хамзаев.

Он добавил, что устраивать охоту на ведьм не нужно — понятно, что в «Крокусе» проходило много мероприятий, в том числе выставок, и люди вполне могли часто посещать площадку. Но следственную работу, по мнению парламентария, нужно выстроить таким образом.