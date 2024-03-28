Кремль ответил на слова экс-канцлера Германии о дружбе с Путиным

Хорошие отношения президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера помогали решать сложные проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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Песков прокомментировал высказывание Шредера о возможности повлиять на урегулирование по Украине благодаря дружбе с Путиным. Он подчеркнул, что хорошее общение лидеров стран помогало действительно решать самые сложные вопросы и влияло на развитие двусторонних отношений.

«К сожалению, сейчас мы не видим у действующих политиков такой политической воли и не слышим от них таких слов», — заявил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что конструктивное общение глав государств всегда помогает решать вопросы в отношениях стран.