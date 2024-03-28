Песков заявил, что Путина пригласили во Вьетнам

Президент России Владимир Путин приглашен посетить Вьетнам, но сроки визита еще только предстоит согласовать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента есть действующее приглашение посетить Вьетнам с визитом. Будут согласовываться сроки такой поездки. Пока они не согласованы. Продолжится работа по дипломатическим каналам", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По утверждению онлайн-газеты Vietnamnet, входящей в состав вьетнамского министерства информации и коммуникаций, генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в телефонном разговоре с Путиным пригласил его посетить Вьетнам с официальным визитом. По информации издания, российский лидер принял приглашение.