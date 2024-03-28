Президент Франции Эммануэль Макрон сейчас занимает самые радикальные позиции из всех европейских лидеров по поводу конфликта на Украине, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. RT на русском

Песков прокомментировал дискуссии европейских политиков о возможной отправке войск НАТО на Украину. Он отметил, что в европейском истеблишменте существуют разные позиции по высказываниям французского лидера. Lenta.ru

"При этом мы видим, что, действительно, в данном случае наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину. Мы внимательно отслеживаем всю эту риторику". ТАСС