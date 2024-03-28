В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в Белгород

Президент Владимир Путин на данном этапе не планирует поездку в Белгород, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

«Поездки в Белгород в планах президента пока нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что удары украинских военных по мирным жителям Белгорода и Белгородской области – это военное преступление. Он отмечал, что Россия «не оставит в покое тех, кто это сделал».