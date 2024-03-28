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В России отреагировали на слова Шольца о мире на Украине

Словам канцлера Германии Олафа Шольца о стремлении к миру на Украине сложно верить, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, политики европейских государств готовы обсуждать способы достижения мира только самостоятельно, без участия России, что, как он считает, является профанацией.

В России отреагировали на слова Шольца о мире на Украине
© globallookpress.com
«Мы всегда говорили, что готовы к мирным переговорам. И мы вели их с 2014 года. А со стороны лидеров западных стран были сплошные ложь и обман. Они говорили, что готовы к реализации Минских соглашений, но действовали совершенно иначе. На деле шла подготовка к войне и оказание помощи в милитаризации Украины», — сказал депутат.

Чепа считает, что верить словам западных политиков о мире нельзя и сейчас, поскольку заявления в итоге расходятся с их действиями.

«Они говорят, что готовы рассматривать возможность мира у себя, без присутствия России. Но это профанация и двойные стандарты. Под предлогом того, что они "мирные голуби", они говорят о поставках крылатых ракет и отправки войск на Украину. Как это можно совмещать? Так что веры их словам нет», — заключил политик.

Ранее Шольц заявил об обсуждении мирного процесса на Украине. Он также подчеркнул, что «мир возможен в любое время».

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